В Чехии разбился военный вертолёт, есть погибшие

В Чехии на территории авиабазы потерпел крушение военный вертолёт с пятью людьми на борту, один из пострадавших погиб.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Инцидент с военным вертолётом Venom, на борту которого находились пять человек, произошёл в полдень 23 июля на территории авиабазы возле городка Намешть-над-Ославой недалеко от Брно. На место происшествия были направлены многочисленные наземные спасательные бригады и два вертолёта.

Впоследствии в полиции сообщили, что в результате катастрофы погиб один человек. Помощь оказали в общей сложности семерым. Кем были остальные пострадавшие, кроме пяти военных на борту, не уточняется.

"Трёх человек с травмами средней тяжести доставили в больницы в Брно, одного человека с незначительными ранениями – в больницу в городе Иглава, трёх пациентов с отравлением дымом – в больницу в Тршебиче", – сообщила пресс-секретарь полиции.

В начале июня во Франции в результате катастрофы вертолета Национальной жандармерии погиб один человек, а в Великобритании при крушении вертолета Королевского флота погибли трое военнослужащих.