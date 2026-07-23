Ультраправа "АдН" вперше лідирує в опитуванні перед виборами в Берліні

За 59 днів до місцевих виборів у Берліні на перше місце за популярністю вийшла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Insa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

20 вересня в Берліні відбудуться вибори до Палати місцевого парламенту. Керівній коаліції ХДС-СДПН на чолі з Каєм Вегнером (ХДС) загрожує втрата влади.

Згідно з опитуванням, партія "Альтернатива для Німеччини" на чолі з головним кандидатом Крістін Брінкер набирає 19% голосів, за нею йдуть ХДС та "Ліві" з різницею лише в один процентний пункт і, відповідно, 18% голосів.

СДПН на чолі з лідером списку Штеффеном Крахом набирає 13% голосів, відстаючи від "Зелених" (16%).

Нещодавнє опитування Infratest dimap, проведене для Берлінсько-Бранденбурзької радіомовної корпорації (RBB), дало зовсім інші результати. У цьому опитуванні "Ліві" на чолі з лідером списку Еліф Еральп лідирували з 22%, тоді як "АдН" набрала 16%. Керівна ХДС, яка після відставки мера Кая Вегнера висунула Стефана Еверса лідером списку, отримала в опитуванні Infratest 20%.

Insa опитала 1 000 виборців у період з 14 по 21 липня, після того як Кай Вегнер відмовився від статусу головного кандидата від ХДС. Це рішення позитивно оцінили 77 відсотків респондентів у згаданому вище опитуванні Infratest.

Опитування у Німеччині підтверджують, що ультраправа "АдН" залишається найпопулярнішою партією на федеральному рівні і продовжує випереджати керівний блок.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.