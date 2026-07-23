Ультраправая "АдГ" впервые лидирует в опросе перед выборами в Берлине

За 59 дней до местных выборов в Берлине на первое место по популярности вышла правопопулистская "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Insa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

20 сентября в Берлине состоятся выборы в Палату местного парламента. Правящей коалиции ХДС-СДПГ во главе с Каем Вегнером (ХДС) грозит потеря власти.

Согласно опросу, партия "Альтернатива для Германии" во главе с главным кандидатом Кристин Бринкер набирает 19% голосов, за ней следуют ХДС и "Левые" с разницей всего в один процентный пункт и, соответственно, 18% голосов.

СДПГ во главе с лидером списка Штеффеном Крахом набирает 13% голосов, отставая от "Зелёных" (16%).

Недавний опрос Infratest dimap, проведённый для Берлинско-Бранденбургской радиовещательной корпорации (RBB), дал совершенно иные результаты. В этом опросе "Левые" во главе с лидером списка Элиф Эральп лидировали с 22%, тогда как "АдГ" набрала 16%. Правящая ХДС, которая после отставки мэра Кая Вегнера выдвинула Стефана Эверса лидером списка, получила в опросе Infratest 20%.

Insa опросила 1 000 избирателей в период с 14 по 21 июля, после того как Кай Вегнер отказался от статуса главного кандидата от ХДС. Это решение положительно оценили 77 процентов респондентов в упомянутом выше опросе Infratest.

Опросы в Германии подтверждают, что ультраправая "АдГ" остается самой популярной партией на федеральном уровне и продолжает опережать правящий блок.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за ее позиции в отношении России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.