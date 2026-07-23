ЗМІ: у блоці Мерца фіналізували перестановки в уряді після скандалу з екслідером фракції

Після відставки голови фракції керівного ХДС/ХСС Єнса Шпана в уряді Німеччини триває кадрове перегрупування.

Про це стало відомо Spiegel, передає "Європейська правда".

Згідно з інформацією, отриманою виданням, чинна міністерка охорони здоров’я Ніна Варкен має замінити Торстена Фрая, нинішнього главу Федеральної канцелярії, який обійме посаду Шпана. Вакантну посаду міністра охорони здоров’я, як повідомляється, має обійняти генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн.

Офіційного підтвердження поки що немає. За лаштунками триває робота над остаточним узгодженням цього кадрового пакету.

Варкен уже в останні дні вважалася однією з головних претенденток на посаду глави канцелярії. Вона здобула авторитет завдяки тому, що була однією з небагатьох членів уряду від ХДС/ХСС, які домоглися ухвалення реформи: пакету заходів економії для фондів обов’язкового медичного страхування. З її призначенням у центр влади потрапляє жінка.

Ліннеманн, у свою чергу, ще під час передвиборчої кампанії розглядався як кандидат на посаду міністра праці або економіки. Соціальні питання – це пристрасть Ліннемана. Але після виборів для нього залишився лише штаб партії. Мерц, щоправда, включив свого генерального секретаря до впливового комітету коаліції, хоча, як кажуть, останнім часом їхні стосунки охололи. Проте канцлер тепер призначає його міністром.

За інформацією видання, посаду генерального секретаря, яку обіймав Ліннеман, має зайняти скарбник ХДС Франциска Хопперманн.

Варто зазначити, що в інтерв’ю телеканалу ZDF нещодавно Мерц заявив, що після відставки Шпана він розглядає можливість переформатування уряду.

Шпан пішов у відставку після масованої критики щодо того, що він став батьком за допомогою сурогатної матері у США. На відміну від США, сурогатне материнство в Німеччині заборонено.

Шпану, який належав до найвпливовіших діячів у керівній коаліції, у ХДС закидали надто пізнє інформування та подвійні стандарти. У минулому він виступав за заборону сурогатного материнства.

Також повідомляли, що депутати-консерватори зберуться на позачергове засідання 29 липня, щоб обрати нового лідера фракції замість Шпана.