СМИ: в блоке Мерца завершили перестановки в правительстве после скандала с бывшим лидером фракции

После отставки главы фракции правящей ХДС/ХСС Йенса Шпана в правительстве Германии продолжается кадровое перегруппирование.

Об этом стало известно Spiegel, передает "Европейская правда".

Согласно информации, полученной изданием, действующий министр здравоохранения Нина Варкен должна заменить Торстена Фрая, нынешнего главу Федеральной канцелярии, который займет пост Шпана. Вакантную должность министра здравоохранения, как сообщается, должен занять генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Официального подтверждения пока нет. За кулисами продолжается работа над окончательным согласованием этого кадрового пакета.

Варкен уже в последние дни считалась одной из главных претенденток на пост главы канцелярии. Она завоевала авторитет благодаря тому, что была одной из немногих членов правительства от ХДС/ХСС, добившихся принятия реформы: пакета мер экономии для фондов обязательного медицинского страхования. С её назначением в центр власти попадает женщина.

Линнеманн, в свою очередь, ещё во время предвыборной кампании рассматривался как кандидат на пост министра труда или экономики. Социальные вопросы – это страсть Линнемана. Но после выборов для него остался лишь штаб партии. Мерц, правда, включил своего генерального секретаря в влиятельный комитет коалиции, хотя, как говорят, в последнее время их отношения охладели. Тем не менее канцлер теперь назначает его министром.

По информации издания, должность генерального секретаря, которую занимал Линнеман, должна занять казначей ХДС Франциска Хопперманн.

Стоит отметить, что в интервью телеканалу ZDF недавно Мерц заявил, что после отставки Шпана он рассматривает возможность переформатирования правительства.

Шпан пошел в отставку после массированной критики в связи с тем, что он стал отцом с помощью суррогатной матери в США. В отличие от США, суррогатное материнство в Германии запрещено.

Шпану, который входил в число самых влиятельных деятелей в правящей коалиции, в ХДС упрекали в слишком позднем информировании и двойных стандартах. В прошлом он выступал за запрет суррогатного материнства.

Также сообщалось, что депутаты-консерваторы соберутся на внеочередное заседание 29 июля, чтобы избрать нового лидера фракции вместо Шпана.