У Німеччині наприкінці липня оберуть нового голову фракції ХДС/ХСС

Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі збереться 29 липня на позачергове засідання, щоб обрати наступника Єнса Шпана, який подав у відставку з посади лідера фракції через скандал із сурогатним материнством для його дитини.

Про це стало відомо агентству DPA від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Новину про дату оголосив голова ХДС і федеральний канцлер Фрідріх Мерц за погодженням з головою ХСС Маркусом Зьодером на засіданні президії ХДС.

Засідання парламентської групи з обрання нового голови відбудеться очно о 14:00 за місцевим часом.

Наразі головним кандидатом на цю посаду вважається глава канцелярії Мерца Торстен Фрай. Якщо він обійме цю посаду, це автоматично спричинить переформатування уряду.

У неділю в ефірі ZDF Мерц висловився щодо питання про наступника Шпана, допустивши можливі перестановки в уряді.

Нагадаємо, відставка Шпана пов’язана із масовою критикою на його адресу, через те, що політик разом зі своїм чоловіком скористались послугами сурогатної матері, щоб стати батьками.