Еврокомиссия отреагировала на таможенные меры США для товаров из-за принудительного труда

В Европейской комиссии приняли к сведению обнародование Соединенными Штатами окончательных мер в рамках расследования о непринятии мер в отношении торговли товарами, произведенными с использованием принудительного труда.

Об этом в комментарии корреспондентке "Европейской правды" сообщил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

В Брюсселе заявили, что США установили для ЕС общую таможенную ставку в размере 10% и восстановили дополнительные таможенные льготы для ряда европейских товаров. В частности, речь идет о пробке, бриллиантах, самолетах и их комплектующих, а также о дженериках и активных фармацевтических ингредиентах.

"ЕС положительно оценивает тот факт, что этот результат соответствует обязательствам США в отношении пошлин, согласованным в рамках Совместного заявления ЕС–США", – отметил Хилл.

Он подчеркнул, что это также "придает положительный импульс" для продолжения работы по изучению возможности введения дополнительных таможенных льгот и углубления сотрудничества в широком спектре отраслей, в частности в сферах критически важных ресурсов (CRM), экономической безопасности, искусственного интеллекта и цифровых вопросов.

"ЕС уже выполнил свои обязательства по соглашению, поскольку таможенные обязательства ЕС вступили в силу 1 июля 2026 года. В перспективе ЕС ожидает, что США и в дальнейшем будут соблюдать условия Совместного заявления ЕС–США, в частности в отношении любых мер в рамках дополнительных расследований по статье 301. Это чрезвычайно важно для того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать нашим соответствующим рынкам крайне необходимую стабильность и предсказуемость", – сказал он.

Также он добавил, что ЕС будет продолжать взаимодействовать с администрацией США, чтобы гарантировать полное соблюдение ею своих обязательств.

В начале июня стало известно, что в администрации США намерены ввести новые тарифы против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.

Европейская комиссия после этого раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС.