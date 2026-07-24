Сенат США не підтримав резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа в Ірані

Сенат США відхилив спробу винести на розгляд резолюцію про військові повноваження, яка могла б зобов’язати президента Дональда Трампа вивести американські війська з бойових дій проти Ірану.

Про це пише The Hill, передає "Європейська правда".

За процедурну пропозицію проголосували 47 сенаторів, проти – 49. Для її ухвалення не вистачило голосів.

Єдиною республіканкою, яка підтримала ініціативу разом із демократами, стала сенаторка Сюзан Коллінз від штату Мен.

Резолюцію ініціював сенатор-демократ Кріс Ван Голлен. Вона передбачала обмеження повноважень президента як головнокомандувача та вимагала припинення участі американських військових у конфлікті з Іраном без окремого дозволу Конгресу.

Водночас частина республіканців продовжує підтримувати дії адміністрації Трампа. Зокрема сенатор Тім Шіхі заявив, що керівництво Ірану є загрозою, яку необхідно нейтралізувати.

Голосування у Сенаті відбулося після того, як ідентична резолюція пройшла голосування у Палаті представників.

У червні Сенат схвалив таку ж резолюцію 50 голосами проти 48. Однак Трамп прибув до Капітолійського пагорба, щоб дорікнути республіканцям за такий результат, і наступного дня вони проголосували ще раз, відхиливши заклик припинити воєнні дії.

Попередні голосування в Конгресі не завадили Трампу продовжувати війну з Іраном.

Як відомо, Трамп раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.