Сенат США не поддержал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в Иране

Сенат США отклонил попытку вынести на рассмотрение резолюцию о военных полномочиях, которая могла бы обязать президента Дональда Трампа вывести американские войска из боевых действий против Ирана.

Об этом пишет The Hill, передает "Европейская правда".

За процедурное предложение проголосовали 47 сенаторов, против – 49. Для его принятия не хватило голосов.

Единственной республиканкой, поддержавшей инициативу вместе с демократами, стала сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн.

Резолюцию инициировал сенатор-демократ Крис Ван Голлен. Она предусматривала ограничение полномочий президента как главнокомандующего и требовала прекращения участия американских военных в конфликте с Ираном без отдельного разрешения Конгресса.

В то же время часть республиканцев продолжает поддерживать действия администрации Трампа. В частности, сенатор Тим Шихи заявил, что руководство Ирана представляет собой угрозу, которую необходимо нейтрализовать.

Голосование в Сенате состоялось после того, как аналогичная резолюция была одобрена в Палате представителей.

В июне Сенат принял такую же резолюцию 50 голосами против 48. Однако Трамп прибыл на Капитолийский холм, чтобы упрекнуть республиканцев за такой результат, и на следующий день они проголосовали еще раз, отклонив призыв прекратить военные действия.

Предыдущие голосования в Конгрессе не помешали Трампу продолжать войну с Ираном.

Как известно, Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.