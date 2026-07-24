Румынский F-16 впервые сбил беспилотник, залетевший на территорию страны

В пятницу, 24 июля, румынский истребитель F-16 впервые сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщил президент страны Никушор Дан в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По информации Дана, инцидент произошел утром 24 июля около 11:00.

Румынский президент отметил, что местность была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска.

"В настоящее время группы специалистов соответствующих ведомств проводят обследование местности с целью выяснения всех обстоятельств инцидента", – добавил Дан.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

Это был российский дрон типа "Герань-2".

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