Біля берегів Румунії зазнало пошкоджень судно з вугіллям зі США до України

У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії отримало пошкодження комерційне судно Christiana B під прапором Ліберії, яке перевозило вугілля зі США до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії.

Інцидент стався в ніч на 24 липня у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 22 морські милі (близько 40 км) на південний схід від населеного пункту Сфинту-Георге.

Судно, яке прямувало з американського порту Норфолк до України, передало сигнал лиха морським каналом зв'язку, повідомивши про пошкодження та можливу необхідність евакуації екіпажу.

Після отримання сигналу румунська влада розгорнула рятувальну операцію. До району інциденту були направлені два рятувальні судна – SAR Apollo та SAR Artemis, а також вертоліт авіаційного підрозділу Міністерства внутрішніх справ.

Згодом капітан судна повідомив, що ніхто з членів екіпажу не постраждав, евакуація більше не потрібна, а судно може самостійно продовжити рух до берега для ремонту.

Попередні результати оцінки свідчать, що пошкодження, ймовірно, було спричинене ударом морського безпілотника або вибухом морської міни.

Румунські органи влади продовжують моніторинг ситуації та координацію між усіма залученими службами.

Це вже другий серйозний інцидент із торговельними суднами в цьому районі за останні дні. 21 липня біля Сфинту-Георге після вибуху загорілося судно GAS LISBON під прапором Ліберії, яке перевозило пропан та йшло в український порт.

Тоді весь екіпаж вдалося врятувати, однак троє моряків отримали поранення, а один із них згодом помер у лікарні. Екіпаж судна стверджував, що у нього влучило три безпілотники.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що те судно було уражене за межами територіальних вод країни.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російський удар по цьому танкеру є черговим проявом терористичних дій Росії та свідченням, що Кремлю байдуже на міжнародне морське право.