У берегов Румынии получило повреждения судно с углем из США, идущее в Украину

В Чёрном море у побережья Румынии получило повреждения коммерческое судно Christiana B под флагом Либерии, которое перевозило уголь из США в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях (около 40 км) к юго-востоку от населенного пункта Сфинту-Георге.

Судно, следовавшее из американского порта Норфолк в Украину, передало сигнал бедствия по морскому каналу связи, сообщив о повреждении и возможной необходимости эвакуации экипажа.

После получения сигнала румынские власти развернули спасательную операцию. В район происшествия были направлены два спасательных судна – SAR Apollo и SAR Artemis, а также вертолёт авиационного подразделения Министерства внутренних дел.

Впоследствии капитан судна сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал, эвакуация больше не требуется, а судно может самостоятельно продолжить движение к берегу для ремонта.

Предварительные результаты оценки свидетельствуют о том, что повреждение, вероятно, было вызвано ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.

Румынские власти продолжают отслеживать ситуацию и координировать действия всех задействованных служб.

Это уже второй серьезный инцидент с торговыми судами в этом районе за последние дни. 21 июля у Сфинту-Георге после взрыва загорелось судно GAS LISBON под флагом Либерии, которое перевозило пропан и направлялось в украинский порт.

Тогда весь экипаж удалось спасти, однако трое моряков получили ранения, а один из них впоследствии скончался в больнице. Экипаж судна утверждал, что в него попали три беспилотника.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно было поражено за пределами территориальных вод страны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российский удар по этому танкеру является очередным проявлением террористических действий России и свидетельством того, что Кремль пренебрегает международным морским правом.