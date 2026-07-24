Іспанія попросила ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі

Іспанія у п’ятницю попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, через які наразі евакуювали близько 10 тисяч людей.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

24 липня Іспанія попросила про активацію інструментів ЄС для підтримки у боротьбі з лісовими пожежами та просить передати принаймні чотири спецлітаки.

Греція вже запропонувала надати два своїх Canadair CL-415.

Як відомо, через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуюватись довелось близько 10 тисячам людей. Наймасштабніша пожежа північніше Мадрида спустошила понад 30 гектарів території.

Міністерка з питань екологічного переходу Сара Аагесен заявила, що цьогоріч лісові пожежі в країні спустошили вже близько 114800 гектарів території, що у п’ять разів більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда, де довелось евакуювати 20 тисяч людей. Париж також попросив ЄС про допомогу.