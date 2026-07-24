Испания попросила ЕС о помощи в связи с масштабными лесными пожарами

В пятницу Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами, из-за которых на данный момент эвакуировано около 10 тысяч человек.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

24 июля Испания обратилась с просьбой об активизации инструментов ЕС для оказания поддержки в борьбе с лесными пожарами и просит предоставить как минимум четыре спецсамолета.

Греция уже предложила предоставить два своих самолета Canadair CL-415.

Как известно, из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение, эвакуировать пришлось около 10 тысяч человек. Самый масштабный пожар к северу от Мадрида опустошил более 30 гектаров территории.

Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила, что в этом году лесные пожары в стране опустошили уже около 114 800 гектаров территории, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

От лесных пожаров страдает и соседняя Франция, самый сильный из них в настоящее время тушат на юго-западе страны в департаменте Жиронда, где пришлось эвакуировать 20 тысяч человек. Париж также обратился к ЕС за помощью.