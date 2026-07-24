Прем’єра Британії закликали попросити лідерів ЄС призупинити нові правила в’їзду

Нового прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема закликали безпосередньо звернутися до лідерів ЄС із проханням призупинити дію нової системи в’їзду-виїзду (EES) у зв’язку з початком пікового вікенду, коли багато хто вирушає у закордонні подорожі.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Виступаючи в п’ятницю вранці в аеропорту "Гітроу", представник Ліберальних демократів з питань закордонних справ Калум Міллер заявив, що прем’єр-міністру необхідно закликати країни ЄС відмовитися від цієї "невдалої та неефективної прикордонної системи" щонайменше до вересня.

"Відпочивальники та вантажоперевізники не повинні страждати через безглузду та неефективну прикордонну систему, яка повністю перебуває поза їхнім контролем. Енді Бернем повинен зателефонувати кожному європейському лідеру й переконати їх усіх разом призупинити дію EES щонайменше до вересня", – зазначив він.

За його словами, катастрофічна угода щодо Brexit "наражає мільйони британців на ризик того, що їхня відпустка буде зіпсована через цю неефективну прикордонну систему ЄС".

Очікується, що з п’ятниці по понеділок за кордон вирушать близько 2,2 мільйона британських туристів, більшість із яких – до Європи.

Асоціація туристичних агентств Abta повідомила, що Іспанія стане основним напрямком для тих, хто вирушає за кордон цими вихідними, при цьому високий попит спостерігається також на Грецію, Португалію, Італію та Туреччину.

Греція вже заявила, що не буде запроваджувати додаткові біометричні перевірки щодо громадян Великої Британії, які становлять більшість туристів з-поза меж ЄС, що прибувають до країни.

"Хоча нові перевірки в рамках EES є прерогативою ЄС, ми усвідомлюємо, що це суттєва зміна для британських мандрівників, і робимо все можливе, щоб люди могли вирушити у літню відпустку з якомога меншими клопотами", – зазначив речник британського уряду.

Нагадаємо, коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.