Премьера Британии призвали попросить ЕС приостановить новые правила въезда

Нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема призвали напрямую обратиться к лидерам ЕС с просьбой приостановить действие новой системы въезда-выезда (EES) в связи с началом пикового уик-энда, когда многие отправляются в зарубежные поездки.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Выступая в пятницу утром в аэропорту "Хитроу", представитель Либеральных демократов по вопросам иностранных дел Калум Миллер заявил, что премьер-министру необходимо призвать страны ЕС отказаться от этой "неудачной и неэффективной пограничной системы" как минимум до сентября.

"Отдыхающие и грузоперевозчики не должны страдать из-за бессмысленной и неэффективной пограничной системы, которая полностью находится вне их контроля. Энди Бернем должен позвонить каждому европейскому лидеру и убедить их всех вместе приостановить действие EES как минимум до сентября", – отметил он.

По его словам, катастрофическое соглашение по Brexit "подвергает миллионы британцев риску того, что их отпуск будет испорчен из-за этой неэффективной пограничной системы ЕС".

Ожидается, что с пятницы по понедельник за границу отправятся около 2,2 миллиона британских туристов, большинство из которых – в Европу.

Ассоциация туристических агентств Abta сообщила, что Испания станет основным направлением для тех, кто отправляется за границу в эти выходные, при этом высокий спрос наблюдается также на Грецию, Португалию, Италию и Турцию.

Греция уже заявила, что не будет вводить дополнительные биометрические проверки в отношении граждан Великобритании, которые составляют большинство туристов из-за пределов ЕС, прибывающих в страну.

"Хотя новые проверки в рамках EES являются прерогативой ЕС, мы осознаем, что это существенное изменение для британских путешественников, и делаем все возможное, чтобы люди могли отправиться в летний отпуск с как можно меньшими хлопотами", – отметил представитель британского правительства.

Напомним, коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок ещё не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.