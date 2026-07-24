Премьер председательствующей в ЕС Ирландии рассказал, как планируют открыть кластеры для Украины

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сообщил, что цель ирландского председательства в ЕС – открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года, и для этого сначала необходимо как можно скорее открыть кластеры 2 и 3.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Мартин отметил, что кластеры 2 и 3 должны быть открыты одновременно, а остальные – до конца года.

"На прошлой неделе мы открыли кластер 6, до этого Кипр открыл первый кластер. Следующая цель – открыть кластеры 2 и 3, и как можно скорее", – сказал ирландский премьер.

На вопрос, означает ли это открытие двух кластеров одновременно, он ответил: "Да. А дальше, до конца года, открыть остальные".

"Конечно, еще предстоит работать с другими государствами-членами. Нам нужно их убедить. Но мы поставили перед собой эту цель. Украина – это приоритет ирландского председательства", – добавил Мартин.

Напомним, по данным "ЕвроПравды" из источников, из-за позиции Венгрии вопрос об открытии переговорных кластеров 2 и 3 для Украины отложен до сентября.

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.

Смотрите также видео интервью с премьер-министром Ирландии.