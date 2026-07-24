Прем’єр Ірландії хоче закрити експорт сировини для алюмінію в РФ

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що хотів би припинити експорт до РФ оксиду алюмінію, який може використовуватися в російській оборонній промисловості.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Його коментар пролунав на тлі того, як ЄС розглядає санкції, які можуть зачепити завод з виробництва глинозему Aughinish в Ірландії, що належить російській компанії.

Очільник ірландського уряду вказав, що розуміє занепокоєння щодо того, що продукція заводу може потрапити в РФ.

"Але він (глинозем. – Ред.) також надходить до Франції, на металургійний завод у Дюнкерку, чи до Швеції. Це – дуже важлива ланка європейського ланцюга постачання глинозему. Ми провели розслідування, і не виявили доказів того, що ця сировина потрапляла до російської оборонки, але також неможливо однозначно стверджувати, що вона туди не потрапила. Тому я би хоті, щоби він не йшов до Росії", – підкреслив Мартін.

За його словами, наразі обговорюються варіанти вирішення цієї проблеми.

На запитання, чи можливо закрити експорт до РФ, ірландський прем’єр відповів: "Саме це ми будемо розглядати. Хоч це і складно".

"Від цього також залежать приблизно 900–1000 робочі місця. Це теж треба врахувати, важливо, щоби люди мали за що жити. Та ми все одно завершили розслідування", – додав він.

Aughinish, найбільший в Європі завод з переробки глинозему та один із п’яти таких підприємств у ЄС, опинився в центрі міжнародного скандалу після того, як опубліковане цього року розслідування газети Irish Times вказало на те, що продукція заводу продавалася торговельній компанії, яка постачає продукцію до великого військово-промислового центру в Росії.

Три тижні тому під час візиту президента Володимира Зеленського до Дубліна Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.

Водночас на тлі суперечок Ірландія наголошує на потребі ЄС в глиноземі.

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