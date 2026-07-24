Премьер Ирландии хочет закрыть экспорт сырья для алюминия в РФ

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что хотел бы прекратить экспорт в РФ оксида алюминия, который может использоваться в российской оборонной промышленности.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Его комментарий прозвучал на фоне того, как ЕС рассматривает санкции, которые могут затронуть завод по производству глинозема Aughinish в Ирландии, принадлежащий российской компании.

Глава ирландского правительства отметил, что понимает опасения относительно того, что продукция завода может попасть в РФ.

"Но он (глинозем. – Ред.) также поставляется во Францию, на металлургический завод в Дюнкерке, или в Швецию. Это – очень важное звено европейской цепочки поставок глинозема. Мы провели расследование и не обнаружили доказательств того, что это сырье попадало в российскую оборонку, но также невозможно однозначно утверждать, что оно туда не попало. Поэтому я бы хотел, чтобы оно не поступало в Россию", – подчеркнул Мартин.

По его словам, в настоящее время обсуждаются варианты решения этой проблемы.

На вопрос, возможно ли прекратить экспорт в РФ, ирландский премьер ответил: "Именно это мы и будем рассматривать. Хотя это и сложно".

"От этого также зависят примерно 900–1000 рабочих мест. Это тоже нужно учесть, важно, чтобы у людей было, на что жить. Но мы все равно завершили расследование", – добавил он.

Aughinish, крупнейший в Европе завод по переработке глинозема и одно из пяти таких предприятий в ЕС, оказался в центре международного скандала после того, как опубликованное в этом году расследование газеты Irish Times указало на то, что продукция завода продавалась торговой компании, поставляющей продукцию в крупный военно-промышленный центр в России.

Три недели назад во время визита президента Владимира Зеленского в Дублин Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.

В то же время на фоне споров Ирландия подчеркивает потребность ЕС в глиноземе.

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