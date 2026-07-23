Ірландія наголошує на потребі ЄС в глиноземі на тлі суперечок щодо заводу, що належить РФ

Дублін закликав Брюссель врахувати власні потреби ЄС у глиноземі – сировині, що використовується для виробництва алюмінію, – у той час, як він розглядає санкції, які можуть зачепити завод у Ірландії, що належить російській компанії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс виданню Financial Times, передає "Європейська правда".

За його словами, доля заводу з виробництва глинозему Aughinish на південному заході країни є "такою ж, а то й більшою мірою європейською проблемою, ніж ірландською".

Очікується, що цього тижня Дублін надішле Європейській комісії результати свого офіційного розслідування щодо того, чи використовується продукція цього заводу для виробництва алюмінію, який потім застосовується у російських ракетах, дронах та іншій зброї, що використовується проти України.

Aughinish, найбільший в Європі завод з переробки глинозему та один із п’яти таких підприємств у ЄС, опинився в центрі міжнародного скандалу після того, як опубліковане цього року розслідування газети Irish Times вказало на те, що продукція заводу продавалася торговельній компанії, яка постачає продукцію до великого військово-промислового центру в Росії.

Прем’єр-міністр Міхол Мартін заявив журналістам у Києві в четвер, що "розслідування не виявило конкретних або остаточних доказів, які б пов’язували глинозем із виробником зброї в Росії". Однак він додав: "Водночас воно також не виявило остаточних доказів того, що глинозем не може надходити до виробників зброї, тому ситуація складна".

У четвер ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, але глинозем до нього не увійшов, незважаючи на наполягання деяких держав-членів. Не називаючи конкретно компанію Aughinish, Зеленський під час урочистого відкриття ірландського головування в ЄС у Дубліні цього місяця зажадав ввести санкції проти європейських компаній, які "продовжують постачати агресору необхідні матеріали".

У четвер Зеленський заявив, що підтримує "застосування санкцій щодо відповідного виробництва". Гарріс відмовився коментувати, чи вважає він, що завод, на якому працюють майже 900 співробітників та підрядників, слід захистити від санкцій, але зазначив: "Європейський ринок потребуватиме глинозему".

"Ми виробляємо глинозем в Ірландії, від якого європейський ринок дуже залежить", – додав він.

Три тижні тому під час візиту Зеленського до Дубліна Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.