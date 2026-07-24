Латвия вызвала российского дипломата в связи с нападением на почетное консульство в Славянске

Латвия вызвала российского временного поверенного в делах России в связи с нападением на город Славянск, в результате которого было повреждено ее почетное консульство.

Об этом говорится в заявлении МИД Латвии, передает "Европейская правда".

По данным МИД Латвии, во время нападения ранения получили двое сотрудников консульства. Почетный консул Александр Павенко не пострадал.

Министерство также направило ноту протеста в российское посольство, в которой Латвия решительно осуждает нападение на Славянск и повреждение здания консульства.

"Сегодня Латвия вызвала временного поверенного в делах Посольства Российской Федерации и вручила ноту протеста, в которой выразила самое решительное осуждение жестокого нападения России на город Славянск и разрушения здания Почетного консульства Латвии", – говорится в сообщении.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением удар по Славянску, который нанёс ущерб почетному консульству страны.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять получили ранения.