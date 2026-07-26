У блоці Мерца хочуть доступу до українських розробок у сфері безпілотних технологій

Голова земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі, яка входить до фракції керівного блоку ХДС/ХСС, Александер Гоффманн вважає, що Україна має укласти угоду з Німеччиною щодо безпілотних технологій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Німеччина "за будь-яких обставин" продовжуватиме надавати допомогу Україні, наголосив політик. Він також відзначив, що Київ завдяки цьому "розвинув справді видатні можливості – у сфері безпілотників, протидії дронам і крилатих ракет".

Німеччина, за його словами, має бути готова у разі потреби дуже швидко наростити виробництво дронів і для цього бажано використати "ноу-хау", які вже сьогодні має Україна. Ці технології Україна, за словами Гоффманна, "звичайно, певною мірою приховує, оскільки це вигідно з військово-стратегічної точки зору". За його словами, йдеться про "дивіденди за підтримку".

"Ми говоримо: Німеччина має брати участь у цих оборонних інноваціях, щоб зміцнити власний оборонний потенціал та здатність до стримування. Тому ми вимагаємо укладення міжурядової угоди з Києвом, в якій українська сторона зобов’яжеться ділитися з нами своїми технологічними можливостями", – сказав політик.

Разом з тим, німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччина є лідером у Європі в галузі дронових технологій.

У квітні Пісторіус говорив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України.

Він також заявляв, що українські технології у сфері оборони вже мають попит у світі та стають джерелом інноваційних рішень.