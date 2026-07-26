Во фракции Мерца хотят получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотных технологий

Председатель земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, входящей в фракцию правящего блока ХДС/ХСС, Александр Гоффманн считает, что Украина должна заключить соглашение с Германией о беспилотных технологиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Германия "при любых обстоятельствах" будет продолжать оказывать помощь Украине, подчеркнул политик. Он также отметил, что Киев благодаря этому "развил поистине выдающиеся возможности – в сфере беспилотников, противодействия дронам и крылатым ракетам".

Германия, по его словам, должна быть готова в случае необходимости очень быстро нарастить производство дронов, и для этого желательно использовать "ноу-хау", которыми уже сегодня располагает Украина. Эти технологии Украина, по словам Гоффманна, "конечно, в определенной степени скрывает, поскольку это выгодно с военно-стратегической точки зрения". По его словам, речь идет о "дивидендах за поддержку".

"Мы говорим: Германия должна участвовать в этих оборонных инновациях, чтобы укрепить собственный оборонный потенциал и способность к сдерживанию. Поэтому мы требуем заключения межправительственного соглашения с Киевом, в котором украинская сторона обязуется делиться с нами своими технологическими возможностями", – сказал политик.

Вместе с тем немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что Германия является лидером в Европе в области дронных технологий.

В апреле Писториус говорил, что Германия получает выгоду от своей военной поддержки Украины.

Он также заявлял, что украинские технологии в сфере обороны уже пользуются спросом в мире и становятся источником инновационных решений.