На Майорке тысячи людей вышли на протест против массового туризма

На испанской Майорке в воскресенье тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы выразить протест против массового туризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Сначала демонстранты собрались вечером в центре Пальмы, столицы этого испанского острова в Средиземном море. Оттуда шествие двинулось по центру города к собору, где позже тем же вечером должно было состояться зачитывание манифеста.

Инициатива "Menys Turisme, Més Vida" ("Меньше туризма, больше жизни") под лозунгом "Майорка на грани" уже третий год подряд призывала к протестам на острове, который особенно популярен среди туристов из Германии и Великобритании. Местная полиция оценила количество демонстрантов в 25 тысяч.

Многие участники несли самодельные плакаты. Среди демонстрируемых лозунгов были "Майорка переполнена" или "Больше нет места".

Представитель организаторов сообщил журналистам, что, учитывая то, что до региональных выборов на Балеарских островах остался год, они хотели донести свою позицию.

Время проведения акции было специально выбрано так, чтобы она совпала с пиком курортного сезона. Конец июля и начало августа считаются недель с наибольшим количеством отдыхающих на Балеарских островах.

Главным требованием является ограничение количества посетителей. В серьёзной нехватке жилья винят рост числа отдыхающих и сдачу жилья в аренду для отдыха. Организаторы акции сетуют, что многие люди со средним доходом едва могут позволить себе квартиру на острове.

Общественные объединения, экологические группы и другие организации также связывают такие проблемы, как загрязнение, пробки и шум, а также разрушение природной среды, именно с массовым туризмом.

В правительстве Испании ожидают, что в этом году страну посетят 100 миллионов иностранных туристов.

В последние годы со стороны местных жителей, особенно в Барселоне, усиливались жалобы на то, что огромные потоки туристов приводят к превращению всё большего количества жилья в квартиры для краткосрочной аренды, а стоимость аренды для самих горожан из-за дефицита жилья становится непосильной.