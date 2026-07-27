Прем’єр Іспанії про лісові пожежі: це наслідок кліматичної кризи

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес на тлі масштабних лісових пожеж заявив, що Іспанія та Іберійський півострів страждають від наслідків кліматичної кризи.

Заяву очільника іспанського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В Іспанії пожежі на захід від Мадрида вдалося взяти під контроль, але в неділю Санчес заявив про "важкі години".

"Нас чекають складні години, хоча, дійсно, останні дані свідчать про те, що минула ніч була дуже позитивною з точки зору розвитку пожежі та зусиль з її локалізації", – наголосив Санчес.

Виступаючи на передовому командному пункті пожежників на захід від Мадрида, прем’єр-міністр попередив, що Іспанія та Португалія відчувають на собі різноманітні наслідки кліматичної кризи – від пожеж і штормів до сильних снігопадів.

"Увесь Іберійський півострів дуже конкретно відчуває на собі наслідки кліматичної кризи", – зазначив він.

24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.

Іспанія попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами у кількох провінціях.

Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда. Париж також попросив ЄС про допомогу.