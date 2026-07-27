Премьер Испании о лесных пожарах: это следствие климатического кризиса

Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне масштабных лесных пожаров заявил, что Испания и Иберийский полуостров страдают от последствий климатического кризиса.

Заявление главы испанского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В Испании пожары к западу от Мадрида удалось взять под контроль, но в воскресенье Санчес заявил о "тяжелых часах".

"Нас ждут сложные часы, хотя, действительно, последние данные свидетельствуют о том, что прошедшая ночь была очень позитивной с точки зрения развития пожара и усилий по его локализации", – подчеркнул Санчес.

Выступая на передовом командном пункте пожарных к западу от Мадрида, премьер-министр предупредил, что Испания и Португалия испытывают на себе разнообразные последствия климатического кризиса – от пожаров и штормов до сильных снегопадов.

"Весь Иберийский полуостров очень конкретно ощущает на себе последствия климатического кризиса", – отметил он.

24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.

Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами в нескольких провинциях.

От лесных пожаров страдает и соседняя Франция, самый сильный из них в настоящее время тушат на юго-западе страны в департаменте Жиронда. Париж также обратился к ЕС за помощью.