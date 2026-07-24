З туристичного півострова у Франції евакуюють усіх людей через лісові пожежі

У п’ятницю французька влада наказала провести повну евакуацію людей з півострова Кап-Ферре, популярного туристичного курорту на узбережжі Атлантичного океану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Наказ про повну евакуацію людей з цього району, де розташовано багато цінних об’єктів нерухомості і який наразі переповнений туристами, підкреслив серйозність ситуації з пожежею.

Софі Брокас, префект регіону Нова Аквітанія, заявила в п’ятницю, що евакуйовані з півострова Кап-Ферре зможуть виїхати з причалів у чотирьох селах цього району з 7:00 до 10:00 за місцевим часом.

Всі, хто досі перебуває в цих селах, повинні виїхати або на човнах, або єдиною дорогою, що з’єднує цей район із материком, додала вона.

Пожежа вже знищила 8 700 гектарів і досі вирує.

По всій Європі три послідовні хвилі спеки цього сезону призвели до того, що лісові пожежі цьогоріч вже спалили більше земель, ніж середньорічний показник за останні два десятиліття.

Франція постраждала особливо сильно, і сильна спека випробовує межі її можливості впоратися з ситуацією.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що звернувся по допомогу до Європейського Союзу, оскільки боротьба країни з лісовими пожежами загострюється.

Напередодні повідомляли, що через масштабну лісову пожежу у департаменті Жиронда довелось евакуювати вже 20 тисяч людей.

Через пожежу у департаменті Вар на півдні, що спалахнула 21 липня, довелось евакуювати близько 400 людей.