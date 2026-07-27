Центр польської Гдині внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

Центр польського міста Гдиня у понеділок, 27 липня, був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомила у соцмережі Х міністерка культури Польщі Марта Ченковська, передає "Європейська правда".

Ченковська назвала рішення комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "даниною поваги місту, яке не озиралося назад, а сміливо дивилося в майбутнє".

"Це також данина поваги людям, які роками дбали про це місце і переконали світ, що модернізм Гдині заслуговує на найвище визнання. Дякуємо всім, хто доклав зусиль до цього успіху. Відсьогодні Гдиня є частиною світової спадщини. І це – привід для гордості для нас усіх", – акцентувала польська міністерка.

Історики архітектури часто порівнюють Гдиню з іншими містами, сформованими міжвоєнним модернізмом, такими як "Біле місто" в Тель-Авіві, яке також входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та функціоналістські райони, збудовані в таких містах, як Роттердам і Брно, у 1920-х і 1930-х роках.

Однак, на відміну від цих міських центрів, це польське місто було збудоване майже повністю з нуля навколо нового морського порту, що надало їй надзвичайно цілісного архітектурного характеру.

Його центр характеризується обтічними будівлями з плоскими дахами, заокругленими кутами, довгими горизонтальними вікнами та балконами.

Пляжі висадки союзників під час Другої світової війни "День Д" на півночі Франції та знаменита гора Олімп у Греції також увійшли до числа об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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