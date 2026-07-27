ЮНЕСКО внесла до Списку всесвітньої спадщини пляжі висадки союзників в Нормандії та гору Олімп

Пляжі висадки союзників під час Другої світової війни "День Д" на півночі Франції та знаменита гора Олімп у Греції увійшли до числа об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Відповідні пропозиції були схвалені в неділю на засіданні комітету ООН у Південній Кореї, на якому розглядалися десятки номінацій.

Французька номінація охоплює п’ять пляжів висадки в Нормандії – "Омаха", "Юта", "Сворд", "Голд" і "Джуно", – де 6 червня 1944 року висадилися понад 150 000 солдатів союзників, а також місце штурму Пуант-дю-Хок; усі ці об’єкти відіграли ключову роль у кампанії зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Міжнародна рада з пам’яток та історичних місць (ICOMOS), яка оцінює заявки, що подаються до комітету зі всесвітньої спадщини, зазначила, що ці об’єкти містять значні залишки – від німецьких укріплень і понівечених бомбами ландшафтів до портових споруд союзників і затонулих кораблів, – що символізує "подію, яка широко сприймається як та, що дозволила повернути свободу та ознаменувала настання міцного миру на європейському континенті".

ICOMOS також закликала до посилення заходів з моніторингу та збереження цих об’єктів, посилаючись на потенційні загрози, що виходять від туризму, зміни клімату та підвищення рівня моря, а також від будівництва вітрових електростанцій поблизу цих районів.

Включення гори Олімп, міфічної оселі 12 олімпійських богів, до Списку всесвітньої спадщини стало винагородою за 12-річні зусилля Греції щодо визнання своєї найвищої гори об’єктом змішаної культурної та природної спадщини.

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