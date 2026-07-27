Центр польской Гдыни внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Центр польского города Гдыня в понедельник, 27 июля, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила в социальной сети бывшая министр культуры Польши Марта Ченковска, передает "Европейская правда".

Ченковская назвала решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО "данью уважения городу, который не оглядывался назад, а смело смотрел в будущее".

"Это также дань уважения людям, которые годами заботились об этом месте и убедили мир, что модернизм Гдыни заслуживает высочайшего признания. Благодарим всех, кто приложил усилия к этому успеху. С сегодняшнего дня Гдыня является частью всемирного наследия. И это – повод для гордости для всех нас", – подчеркнула глава Минкульта.

Историки архитектуры часто сравнивают Гдыню с другими городами, сформированными межвоенным модернизмом, такими как "Белый город" в Тель-Авиве, который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и функционалистские районы, построенные в таких городах, как Роттердам и Брно, в 1920-х и 1930-х годах.

Однако, в отличие от этих городских центров, этот польский город был построен почти полностью с нуля вокруг нового морского порта, что придало ему чрезвычайно целостный архитектурный облик.

Его центр характеризуется обтекаемыми зданиями с плоскими крышами, закруглёнными углами, длинными горизонтальными окнами и балконами.

Пляжи высадки союзников во время Второй мировой войны "День Д" на севере Франции и знаменитая гора Олимп в Греции также вошли в число объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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