ЮНЕСКО включила в Список всемирного наследия пляжи высадки союзников в Нормандии и гору Олимп

Пляжи высадки союзников во время Второй мировой войны "День Д" на севере Франции и знаменитая гора Олимп в Греции вошли в число объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Соответствующие предложения были одобрены в воскресенье на заседании комитета ООН в Южной Корее, на котором рассматривались десятки номинаций.

Французская номинация охватывает пять пляжей высадки в Нормандии – "Омаха", "Юта", "Сворд", "Голд" и "Джуно", – где 6 июня 1944 года высадились более 150 000 солдат союзников, а также место штурма Пуант-дю-Хок; все эти объекты сыграли ключевую роль в кампании по освобождению Западной Европы от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Международный совет по памятникам и историческим местам (ICOMOS), который оценивает заявки, подаваемые в комитет по всемирному наследию, отметил, что эти объекты содержат значительные остатки – от немецких укреплений и разрушенных бомбами ландшафтов до портовых сооружений союзников и затонувших кораблей, – что символизирует "событие, которое широко воспринимается как то, что позволило вернуть свободу и ознаменовало наступление прочного мира на европейском континенте".

ICOMOS также призвала к усилению мер по мониторингу и сохранению этих объектов, сославшись на потенциальные угрозы, исходящие от туризма, изменения климата и повышения уровня моря, а также от строительства ветровых электростанций вблизи этих районов.

Включение горы Олимп, мифической обители 12 олимпийских богов, в Список всемирного наследия стало наградой за 12-летние усилия Греции по признанию своей самой высокой горы объектом смешанного культурного и природного наследия.

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