Лісові пожежі в Іспанії знищили понад 172 тисячі гектарів з початку року

Площа лісів, що постраждали від пожеж з початку року в Іспанії, вже становить 172 396,10 гектарів, свідчать дані Міністерства екологічного переходу та демографічних викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

За даними відомства, за добу площа постраждалих від пожеж угідь від неділі збільшилась майже на 20 тисяч гектарів.

У Міністерстві також зазначили, що станом на 27 липня сталося також 35 великих лісових пожеж – на три більше, ніж було зареєстровано днем раніше.

Оновлення опубліковано після кількох днів, позначених масштабними пожежами в різних регіонах країни, особливо в Авілі, Мадридській автономній спільноті, Толедо та Кастельоні.

Дані є попередніми та охоплюють період з 1 січня по 27 липня 2026 року.

24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.

Іспанія попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами у кількох провінціях.

Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда. Париж також попросив ЄС про допомогу.