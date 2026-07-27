Лісові пожежі в Іспанії знищили понад 172 тисячі гектарів з початку року
Площа лісів, що постраждали від пожеж з початку року в Іспанії, вже становить 172 396,10 гектарів, свідчать дані Міністерства екологічного переходу та демографічних викликів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.
За даними відомства, за добу площа постраждалих від пожеж угідь від неділі збільшилась майже на 20 тисяч гектарів.
У Міністерстві також зазначили, що станом на 27 липня сталося також 35 великих лісових пожеж – на три більше, ніж було зареєстровано днем раніше.
Оновлення опубліковано після кількох днів, позначених масштабними пожежами в різних регіонах країни, особливо в Авілі, Мадридській автономній спільноті, Толедо та Кастельоні.
Дані є попередніми та охоплюють період з 1 січня по 27 липня 2026 року.
24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.
Іспанія попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами у кількох провінціях.
Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда. Париж також попросив ЄС про допомогу.