Лесные пожары в Испании уничтожили более 172 тысяч гектаров с начала года

Площадь лесов, пострадавших от пожаров с начала года в Испании, уже составляет 172 396,10 гектаров, свидетельствуют данные Министерства экологического перехода и демографических вызовов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

По данным ведомства, за сутки с воскресенья площадь пострадавших от пожаров угодий увеличилась почти на 20 тысяч гектаров.

В министерстве также отметили, что по состоянию на 27 июля произошло 35 крупных лесных пожаров – на три больше, чем было зарегистрировано днем ранее.

Обновление опубликовано после нескольких дней, ознаменованных масштабными пожарами в различных регионах страны, особенно в Авиле, Мадридском автономном сообществе, Толедо и Кастельоне.

Данные являются предварительными и охватывают период с 1 января по 27 июля 2026 года.

24 июля из-за пожаров в окрестностях Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.

Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами в нескольких провинциях.

От лесных пожаров страдает и соседняя Франция, самый сильный из них в настоящее время тушат на юго-западе страны в департаменте Жиронда. Париж также обратился к ЕС за помощью.