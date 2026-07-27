В опозиції Ісландії застерегли від зовнішнього впливу на референдум про переговори з ЄС

Лідерка найбільшої опозиційної партії Ісландії застерегла від зовнішнього впливу на референдум щодо відновлення переговорів про членство в ЄС, який відбудеться наступного місяця.

Про це вона сказала під час спілкування з виданням Politico, повідомляє "Європейська правда".

Гудрун Гафстейнсдоттір, депутатка парламенту та голова правоцентристської Партії незалежності, виступає проти членства Ісландії в ЄС. Вона наголосила, що ісландці повинні самостійно та незалежно дати відповідь на питання про те, чи варто відновлювати переговори про вступ в ЄС.

"Надзвичайно важливо, щоб це рішення в серпні залишалося за ісландським народом. Люди повинні просто дати ісландцям можливість пройти через це без зовнішнього впливу", – сказала вона.

"Незалежність має емоційне значення для ісландців. Ми були незалежними лише близько 100 років з 1200", – додала Гафстейнсдоттір.

Ісландія 29 серпня на референдумі голосуватиме щодо того, чи варто відновлювати переговори про вступ до ЄС. Референдум не вирішуватиме питання безпосереднього вступу, а будь-яка майбутня угода про членство вимагатиме повторного всенародного голосування.

Опитування свідчать, що сили прихильників та противників відновлення переговорів з Брюсселем майже рівні, хоча виразна більшість усе ще виступає проти самого членства.

"Щодо першого питання ми розділилися на майже однакові групи "за" і "проти". Результати референдуму будуть дуже щільними", – оцінила Гафстейнсдоттір.

Деякі провідні європейські діячі позитивно відгукнулися про перспективу відновлення переговорів з Ісландією. Французька євродепутатка та лідерка групи Renew Europe Валері Ає у червні відвідала Ісландію й закликала ЄС спростити процес вступу.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала голосування та заявила, що ЄС "буде готовий", якщо Ісландія вирішить приєднатися. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Рейк'явіку "немає чого втрачати" від відновлення переговорів.

Ситуація з Ісландією відрізняється від більшості нинішніх кандидатів на вступ до ЄС. Країна з населенням близько 400 тисяч осіб уже тісно інтегрована з Євросоюзом через Європейську економічну зону та Шенгенську зону, а також здійснює більшу частину своєї торгівлі з ЄС.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами єврозони.

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