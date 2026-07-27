В оппозиции Исландии предостерегли от внешнего влияния на референдум о переговорах с ЕС

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Исландии предостерегла от внешнего влияния на референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, который состоится в следующем месяце.

Об этом она заявила в беседе с изданием Politico, сообщает "Европейская правда".

Гудрун Гафстейнсдоттир, депутат парламента и председатель правоцентристской Партии независимости, выступает против членства Исландии в ЕС. Она подчеркнула, что исландцы должны самостоятельно и независимо ответить на вопрос о том, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении в ЕС.

"Чрезвычайно важно, чтобы это решение в августе оставалось за исландским народом. Люди должны просто дать исландцам возможность пройти через это без внешнего влияния", – сказала она.

"Независимость имеет эмоциональное значение для исландцев. Мы были независимыми лишь около 100 лет из 1200", – добавила Гафстейнсдоттир.

29 августа Исландия проведет референдум, на котором будет решаться, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении в ЕС. Референдум не будет решать вопрос о непосредственном вступлении, а любое будущее соглашение о членстве потребует повторного всенародного голосования.

Опросы показывают, что силы сторонников и противников возобновления переговоров с Брюсселем почти равны, хотя явное большинство по-прежнему выступает против самого членства.

"По первому вопросу мы разделились на почти равные группы "за" и "против". Результаты референдума будут очень плотными", – оценила Гафстейнсдоттир.

Некоторые ведущие европейские деятели положительно отозвались о перспективе возобновления переговоров с Исландией. Французская евродепутатка и лидер группы Renew Europe Валери Ае в июне посетила Исландию и призвала ЕС упростить процесс вступления.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала голосование и заявила, что ЕС "будет готов", если Исландия решит присоединиться. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Рейкьявику "нечего терять" от возобновления переговоров.

Ситуация с Исландией отличается от ситуации с большинством нынешних кандидатов на вступление в ЕС. Страна с населением около 400 тысяч человек уже тесно интегрирована с Евросоюзом через Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону, а также осуществляет большую часть своей торговли с ЕС.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти объяснили это неудачами еврозоны.

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