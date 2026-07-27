Президент Финляндии посетит похороны сенатора Грэма

Президент Финляндии Александр Стубб посетит похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 28 июля, Стубб примет участие в государственной похоронной церемонии, которая состоится в Национальном соборе Вашингтона.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сыграл ключевую роль в "гольф-дипломатии" между финским президентом Стуббом и президентом США Дональдом Трампом. Именно Грэм предложил Стуббу сыграть в гольф с Трампом после встречи в Мюнхене в феврале прошлого года.

Во время совместной игры в гольф в марте 2025 года, которая прошла при участии Грэма в США, Стубб и Трамп обсуждали, в частности, Украину.

В похоронах сенатора Грэма также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. В рамках визита в Вашингтон Зеленский встретится с Трампом в Белом доме.