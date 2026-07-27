Туск прокоментував розкол у "ПіС": плакати не буду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розкол у головній опозиційній партії "Право і справедливість" ("ПіС"), зізнавшись, що не вірив у такий розвиток подій попри тривалі міжусобиці у цій політичній силі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Туска наводить TVN 24.

Туск виступив на пресконференції в Глухолазах, де відбулося відкриття нового мосту замість зруйнованого масштабною повінню у вересні 2024 року. Його попросили оцінити розкол у партії "Право і справедливість".

"Я не буду плакати за "ПіС". Але, безперечно, немає чому радіти, коли бачимо, що відбувається з найважливішою, найбільшою опозиційною партією, адже всі ми хотіли б, щоб політика виглядала трохи інакше", – сказав він.

За його словами, за останні кілька годин він дізнався від деяких політиків "ПіС", що колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький нібито є агентом Туска і також німецьким агентом. "Я справді не очікував, що справа зайде так далеко", – зізнався глава уряду.

Туск зазначив, що "все це можна було б перетворити на похмурий жарт, але насправді це не вперше, коли ми стаємо свідками такого великого політичного хаосу та безладу".

На думку Туска, "у політиці люди, які спричиняють постійні конфлікти та таку метушню, є просто небезпечними".

Нагадаємо, більшість поляків не вірять, що партія "Право і справедливість" спроможна повернутись до влади після виборів 2027 року без колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Матеуш Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.