Туск прокомментировал раскол в "ПиС": плакать не буду

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал раскол в главной оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС"), признавшись, что не верил в такое развитие событий, несмотря на длительные междуусобицы в этой политической силе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Туска приводит TVN 24.

Туск выступил на пресс-конференции в Глухолазах, где состоялось открытие нового моста вместо разрушенного масштабным наводнением в сентябре 2024 года. Его попросили оценить раскол в партии "Право и справедливость".

"Я не буду плакать по "ПиС". Но, безусловно, радоваться нечему, когда мы видим, что происходит с самой важной, крупнейшей оппозиционной партией, ведь все мы хотели бы, чтобы политика выглядела немного иначе", – сказал он.

По его словам, за последние несколько часов он узнал от некоторых политиков "ПиС", что бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий якобы является агентом Туска, а также немецким агентом. "Я действительно не ожидал, что дело зайдет так далеко", – признался глава правительства.

Туск отметил, что "всё это можно было бы превратить в мрачную шутку, но на самом деле это не первый раз, когда мы становимся свидетелями такого огромного политического хаоса и беспорядка".

По мнению Туска, "в политике люди, которые вызывают постоянные конфликты и такую суматоху, просто опасны".

Напомним, большинство поляков не верят, что партия "Право и справедливость" сможет вернуться к власти после выборов 2027 года без бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Матеуш Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.