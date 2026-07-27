У Литві почали збір підписів для звернення до Конституційного суду щодо законності уряду

Литовська опозиція розпочала збір підписів під зверненням до Конституційного суду, в якому просить перевірити законність формування уряду прем'єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Представники опозиційних фракцій консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD) та Ліберального руху заявляють, що процедура затвердження програми нового уряду могла суперечити конституції.

За словами опозиції, проєкт урядової програми був зареєстрований у секретаріаті Сейму 3 липня 2026 року від імені "уряду Литовської Республіки, призначеного прем'єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса", хоча склад Кабінету міністрів на той момент ще не був офіційно затверджений президентом.

Опозиція наголошує, що президент Гітанас Науседа підписав указ про затвердження складу уряду лише через кілька днів, а тому, на її думку, конституційна процедура розгляду урядової програми була розпочата від імені уряду, який юридично ще не існував.

Крім того, автори звернення ставлять під сумнів законність реєстрації документа самим Сінкявічюсом, який на той момент обіймав посаду мера Йонави. Вони вважають, що він не мав повноважень реєструвати програму уряду.

Заявники просять суд визнати, що постанова Сейму про затвердження програми уряду Сінкявічюса була ухвалена з порушенням конституційної процедури та принципів правової держави і відповідального врядування.

Для подання звернення до Конституційного суду необхідно зібрати щонайменше 29 підписів депутатів.

Водночас сам Сінкявічюс заявив, що програму уряду представляли на пленарному засіданні вже після підписання президентського указу. Голова Литовської соціал-демократичної партії також звинуватив опозицію у маніпулюванні поняттями.

Новий уряд Литви був сформований після того, як соціал-демократи переглянули склад коаліції та відмовилися від співпраці з партією "Зоря Німану".

Після цього уряд Інги Ругінене подав у відставку, а формування нового Кабінету очолив Міндаугас Сінкявічюс.

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