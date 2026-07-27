В Литве начали сбор подписей для обращения в Конституционный суд о законности правительства

Литовская оппозиция начала сбор подписей под обращением в Конституционный суд, в котором просит проверить законность формирования правительства премьер-министром Миндаугасом Синкявичюсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Представители оппозиционных фракций консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD) и Либерального движения заявляют, что процедура утверждения программы нового правительства могла противоречить конституции.

По словам оппозиции, проект правительственной программы был зарегистрирован в секретариате Сейма 3 июля 2026 года от имени "правительства Литовской Республики, назначенного премьер-министром Миндаугасом Синкявичюсом", хотя состав Кабинета министров на тот момент еще не был официально утвержден президентом.

Оппозиция подчеркивает, что президент Гитанас Науседа подписал указ об утверждении состава правительства лишь через несколько дней, а потому, по её мнению, конституционная процедура рассмотрения правительственной программы была начата от имени правительства, которое юридически ещё не существовало.

Кроме того, авторы обращения ставят под сомнение законность регистрации документа самим Синкявичюсом, который на тот момент занимал должность мэра Йонавы. Они считают, что он не имел полномочий регистрировать программу правительства.

Заявители просят суд признать, что постановление Сейма об утверждении программы правительства Синкявичюса было принято с нарушением конституционной процедуры и принципов правового государства и ответственного управления.

Для подачи обращения в Конституционный суд необходимо собрать не менее 29 подписей депутатов.

В то же время сам Синкявичюс заявил, что программу правительства представляли на пленарном заседании уже после подписания президентского указа. Председатель Литовской социал-демократической партии также обвинил оппозицию в манипулировании понятиями.

Новое правительство Литвы было сформировано после того, как социал-демократы пересмотрели состав коалиции и отказались от сотрудничества с партией "Зоря Ниману".

После этого правительство Инги Ругинене подало в отставку, а формирование нового кабинета возглавил Миндаугас Синкявичюс.

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