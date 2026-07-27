У Гамбурзі посилять присутність поліції у день ЛГБТ-прайду після теракту в Берліні

Поліція німецького міста Гамбург забезпечить посилену присутність на вулицях у день проведення місцевого ЛГБТ-прайду після теракту на демонстрації у Берліні.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Поліція Гамбурга оголосила, що на 1 серпня, коли в місті проходитиме ЛГБТ-прайд, правоохоронці посилять присутність.

"До, під час і після демонстрації ми будемо забезпечувати високу присутність і будемо готові захищати учасників", – повідомили у пресслужбі.

Основна стратегія заходів безпеки полягатиме у встановленні технічних бар’єрів уздовж маршруту ходи.

Конкретної інформації про загрозу надзвичайних подій під час прайду у Гамбурзі не надходило.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула і 16 отримали травми внаслідок наїзду авто на учасників одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Нападника, який родом з Лівану, але народився і виріс у Німеччині, застрелили під час затримання.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

У зв’язку з подіями затримали ще одного підозрюваного, але згодом відпустили.