У Німеччині відпустили другого підозрюваного в причетності до теракту на прайді у Берліні

У Німеччині відпустили другого підозрюваного у причетності до теракту на ЛГБТ-прайді у Берліні, оскільки припущення не підтвердились.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У федеральній прокуратурі оголосили, що затриманого за підозрами у причетності до теракту на ЛГБТ-прайді у Берліні відпустили – слідчі дії не підтвердили його дотичність до подій.

Фактичного нападника, який в’їхав автомобілем у натовп і потім напав на людей з мачете, застрелили під час затримання.

Про вбитого на ім’я Абдул Б. повідомляють, що він – народжений у Берліні виходець з Лівану і вже мав проблеми з законом, зокрема, отримав 1 рік і 10 місяців умовного терміну.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула і 16 отримали травми внаслідок наїзду авто на учасників одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.