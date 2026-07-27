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У Німеччині відпустили другого підозрюваного в причетності до теракту на прайді у Берліні

Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 17:40 — Марія Ємець

У Німеччині відпустили другого підозрюваного у причетності до теракту на ЛГБТ-прайді у Берліні, оскільки припущення не підтвердились.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У федеральній прокуратурі оголосили, що затриманого за підозрами у причетності до теракту на ЛГБТ-прайді у Берліні відпустили – слідчі дії не підтвердили його дотичність до подій. 

Фактичного нападника, який в’їхав автомобілем у натовп і потім напав на людей з мачете, застрелили під час затримання. 

Про вбитого на ім’я Абдул Б. повідомляють, що він – народжений у Берліні виходець з Лівану і вже мав проблеми з законом, зокрема, отримав 1 рік і 10 місяців умовного терміну. 

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула і 16 отримали травми внаслідок наїзду авто на учасників одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

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