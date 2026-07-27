В Гамбурге усилят полицейское присутствие в день ЛГБТ-прайда после теракта в Берлине

Полиция немецкого города Гамбург обеспечит усиленное присутствие на улицах в день проведения местного ЛГБТ-прайда после теракта на демонстрации в Берлине.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Полиция Гамбурга объявила, что 1 августа, когда в городе будет проходить ЛГБТ-прайд, правоохранители усилят присутствие.

"До, во время и после демонстрации мы будем обеспечивать усиленное присутствие и будем готовы защищать участников", – сообщили в пресс-службе.

Основная стратегия мер безопасности будет заключаться в установке технических барьеров вдоль маршрута шествия. Конкретной информации об угрозе чрезвычайных происшествий во время прайда в Гамбурге не поступало.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб и 16 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+. Совершивший нападение уроженец Ливана, родившийся и выросший в Германии, был застрелен во время задержания.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

В связи с событиями задержали еще одного подозреваемого, но впоследствии отпустили.