Мерц анонсував "жорсткі" заходи після нападу на ЛГБТ-захід у Берліні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що уряд розгляне варіанти дій проти потенційних терористів після смертельного наїзду автомобіля на ЛГБТ-прайду у Берліні 25 липня.

Як пише "Європейська правда", слова Мерца цитує Die Welt.

Глава німецького уряду хоче створити умови для обмеження свободи пересування потенційних терористів, серед запропонованих варіантів – позбавлення таких осіб громадянства Німеччини.

"На мою думку, ми маємо зробити все можливе, щоб максимально обмежити свободу пересування таких потенційних злочинців. Якщо їх неможливо взяти під варту, то ми, як правова держава, маємо зробити все можливе, щоб обмежити свободу пересування цих потенційних і фактичних злочинців та осіб, що становлять загрозу", – заявив Мерц.

Канцлер попросив міністра внутрішніх справ Александера Добріндта підготувати з цього приводу заяву найближчими днями.

Водночас Мерц попередив, що спершу необхідно проаналізувати всі наслідки подібних заходів. Зокрема, він зазначив, що не можна позбавити німецького громадянства осіб, які становлять загрозу, якщо вони мають лише це громадянство, як у випадку з ймовірним нападником на прайд в Берліні.

Натомість такий захід є цілком можливим щодо осіб з подвійним громадянством. Що ще важливіше, за словами канцлера, тих, хто повинен покинути країну, потрібно переконати зробити це якомога швидше.

Мерц також розкритикував той факт, що в різних федеральних землях існують різні правила щодо потенційних порушників.

"Це класичне законодавство про державну поліцію. Чи потрібно нам щось змінювати у федеральному законодавстві, чи це повинні робити землі, питання відкрите", – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула і 16 отримали травми внаслідок наїзду авто на учасників одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Нападника, який родом з Лівану, але народився і виріс у Німеччині, застрелили під час затримання.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

У зв’язку з подіями затримали ще одного підозрюваного, але згодом відпустили.