Мерц анонсировал "жесткие" меры после нападения на ЛГБТ-мероприятие в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство рассмотрит варианты действий против потенциальных террористов после смертельного наезда автомобиля на ЛГБТ-прайд в Берлине 25 июля.

Как пишет "Европейская правда", слова Мерца цитирует Die Welt.

Глава немецкого правительства хочет создать условия для ограничения свободы передвижения потенциальных террористов; среди предложенных вариантов – лишение таких лиц гражданства Германии.

"По моему мнению, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников. Если их невозможно взять под стражу, то мы, как правовое государство, должны сделать все возможное, чтобы ограничить свободу передвижения этих потенциальных и фактических преступников, а также лиц, представляющих угрозу", – заявил Мерц.

Канцлер попросил министра внутренних дел Александра Добриндта подготовить по этому поводу заявление в ближайшие дни.

В то же время Мерц предупредил, что сначала необходимо проанализировать все последствия подобных мер. В частности, он отметил, что нельзя лишать немецкого гражданства лиц, представляющих угрозу, если у них есть только это гражданство, как в случае с предполагаемым нападавшем на прайд в Берлине.

Зато такая мера вполне возможна в отношении лиц с двойным гражданством. Что ещё важнее, по словам канцлера, тех, кто должен покинуть страну, нужно убедить сделать это как можно скорее.

Мерц также раскритиковал тот факт, что в разных федеральных землях существуют разные правила в отношении потенциальных нарушителей.

"Это классическое законодательство о государственной полиции. Нужно ли нам что-то менять в федеральном законодательстве или это должны делать земли – вопрос открытый", – сказал он.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб и 16 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Нападавший, родом из Ливана, но родившийся и выросший в Германии, был застрелен во время задержания.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

В связи с событиями задержали еще одного подозреваемого, но впоследствии отпустили.