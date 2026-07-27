Трамп каже, що має "достатньо часу" для угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз ведуть "хороші переговори" з Іраном.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Президент США заявив, що Іран "попросив про зустріч". За словами Трампа, цього б не сталося, якби "наші справи йшли погано". Іран продовжує публічно наполягати на тому, що наразі не веде переговорів зі США.

Репортер запитав американського президента, наскільки він терплячий до ситуації, що склалася.

"У мене багато терпіння. У мене багато часу. Багато часу", – відповів Трамп.

Він сказав, що США та Іран ведуть "гарні переговори" і заявив про ймовірність укладення угоди.

"Я думаю, що є велика ймовірність, що щось може статися. І якщо це станеться, добре, якщо ні, ми повернемося до того, що робили два дні тому", – додав Трамп, натякаючи на продовження авіаударів по Ірану.

Перед цим Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

ЗМІ раніше зазначали, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.