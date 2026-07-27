Трамп заявляет, что у него "достаточно времени" для заключения соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ведут "успешные переговоры" с Ираном.

Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Президент США заявил, что Иран "попросил о встрече". По словам Трампа, этого бы не произошло, если бы "наши дела шли плохо". Иран продолжает публично настаивать на том, что в настоящее время не ведет переговоров с США.

Репортер спросил американского президента, насколько он терпелив в сложившейся ситуации.

"У меня много терпения. У меня много времени. Много времени", – ответил Трамп.

Он сказал, что США и Иран ведут "хорошие переговоры", и заявил о вероятности заключения соглашения.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что что-то может произойти. И если это произойдет, хорошо, если нет, мы вернемся к тому, что делали два дня назад", – добавил Трамп, намекая на продолжение авиаударов по Ирану.

Ранее Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс.

СМИ ранее отмечали, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.