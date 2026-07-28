Зеленский уже прибыл в США и рассказал о своем приоритете

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с визитом в США, где у него, в частности, запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.

"Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике – встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один – это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе", – подчеркнул он.

Также Зеленский подтвердил, что примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, чтобы почтить его память "от имени всей Украины", а также вспомнить его усилия "во имя безопасности и свободы в Евроатлантике и других регионах мира".

Стоит отметить, что телеканал CNN ранее сообщил, что ключевой темой встречи Зеленского и Трампа станет мирный процесс между Украиной и РФ.

Также СМИ узнали, что всех 100 американских сенаторов пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.