Литва проверит поставщика магазина на базе НАТО из-за возможных связей с РФ и Беларусью

Министерство обороны Литвы начнет проверку обстоятельств сотрудничества между магазином беспошлинной торговли на военной базе "Рукла" и немецкой компанией Gebr. Heinemann, которую ранее критиковали за деятельность в России и Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, магазин на базе обслуживает иностранных военнослужащих НАТО, в частности представителей Бундесвера. Товары для него поставляет Heinemann, а оператором торговой точки является немецкая компания Gratus и ее литовская дочерняя структура.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что сначала необходимо собрать всю информацию о сотрудничестве компаний.

По его словам, если соответствующие органы уже проверяли деятельность Heinemann и не выявили нарушений в сфере национальной безопасности, то компания может продолжать работу в стране.

В Минобороны Литвы отметили, что деятельность таких магазинов является стандартной практикой на военных базах НАТО за рубежом и регулируется международными соглашениями.

Магазин в "Рукле" доступен только для военнослужащих стран НАТО. Там продают, в частности, сигареты, напитки, подарки, военные сувениры и другие товары. Аналогичную торговую точку планируют открыть в военном городке Руднинкай, где будет размещена немецкая бригада.

Стоит отметить, что в июне литовские законодатели настаивали на принятии закона, который запретит компаниям, имеющим коммерческие связи с Россией или Беларусью, осуществлять деятельность на объектах критической инфраструктуры, в том числе в аэропортах.

Поводом для обсуждений в комитете частично стали вопросы, связанные с компанией Travel Retail Vilnius, которая управляет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

Эта компания принадлежит Gebr. Heinemann – крупной немецкой группе, специализирующейся на розничной торговле для путешественников, которая ранее работала на рынках России и Беларуси.

Недавно в Литве расширили комплекс мер, направленных на повышение устойчивости критически важной инфраструктуры, в связи с угрозой провокаций со стороны России. Спецслужбы Литвы отмечают, что риторика России стала гораздо более резкой и радикальной.