В Британии разгорелся конфликт между ультраправыми и "зелеными" из-за поста в соцсетях

Правопопулистская британская партия Reform UK подала заявление в полицию на лидера Партии зеленых Зака Полански после того, как он опубликовал спорное изображение.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, на изображении, которое Полански перепостил своим 700 тысячам подписчиков, изображен мужчина в черной футболке с рисунком гильотины и надписью "у нас есть планы на Найджела" – явная отсылка к лидеру Reform UK Найджелу Фараджу.

Полански удалил этот пост, но партия Reform UK заявила, что подала на него заявление в полицию. Пресс-секретарь правых популистов Зия Юсуф раскритиковал лидера "зелёных" за этот пост.

"Сделать это всего через две недели после убийства нашей подруги Энн – это шокирует. Это подстрекательство к убийству. Полиция должна рассматривать это именно так", – заявил Юсуф.

На это также отреагировал и Фарадж. В социальной сети Х он опубликовал скриншот поста Полански и отметил, что если бы опубликовал что-то "настолько провокационное" – ожидал бы, что его арестуют.

"То же самое должно произойти с Полански", – считает Фарадж.

Скриншот: Х

А пресс-секретарь Партии зеленых заявил, что Полански осуждает изображение на футболке.

"Его отметили в посте с 20 изображениями, и он нажал "принять", не осознавая, что там есть ещё что-то, кроме того, что он видел", – сказал он.

Также пресс-секретарь добавил, что футболка является проявлением дурного вкуса, и отметил, что "зеленые" призывают всех, кто участвует в публичном дискурсе, "проявлять доброту и не способствовать дальнейшему расколу".

Недавно британская полиция задержала мужчину, который мог угрожать Фараджу в социальных сетях.

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